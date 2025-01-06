«Ливерпуль» проведет расследование после протечки крыши в игре с «Манчестер Юнайтед»

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ливерпуль» проведет расследование по факту протечки крыши во время домашнего матча 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает газета The New York Times.
Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» прошла 5 января и закончилась со счетом 2:2. Матч проходил на стадионе «Энфилд».
Одной из причин протечки крыши стал сильный снегопад, который прошел в Ливерпуле вечером 4 января. В тот день многим жителям поступали предупреждения о неблагоприятной погоде. Встреча могла быть отменена, но после двух заседаний городской консультативной группы по безопасности было принято решение провести матч в соответствии с планом. В результате снегопада на крыше стадиона скопилась вода, которая и могла стать причиной повреждения крыши. Во время матча шел сильный дождь.
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» с 23 очками по итогам 20 встреч идет на 13-м месте. Следующий домашний матч «Ливерпуль» проведет 11 января в 1/32 финала Кубка Англии.