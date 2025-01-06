«Ливерпуль» проведет расследование после протечки крыши в игре с «Манчестер Юнайтед»

Одной из причин протечки крыши стал сильный снегопад, который прошел в Ливерпуле вечером 4 января. В тот день многим жителям поступали предупреждения о неблагоприятной погоде. Встреча могла быть отменена, но после двух заседаний городской консультативной группы по безопасности было принято решение провести матч в соответствии с планом. В результате снегопада на крыше стадиона скопилась вода, которая и могла стать причиной повреждения крыши. Во время матча шел сильный дождь.