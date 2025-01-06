СМИ: «Реал» заинтересован в футболисте сборной Узбекистана Хусанове

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Реал» рассматривает возможность приглашения защитника французского «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. Об этом сообщает портал Foot Mercato.
По информации источника, переговоры о переходе футболиста провел английский «Манчестер Сити». На прошлой неделе состоялась встреча с участием представителей «Манчестер Сити» и «Ланса», в которой также принимали участие отец, агент футболиста и посредник, агент Жорже Мендеш. В подписании контракта с игроком также заинтересованы германские «Байер» и «Боруссия» из Дортмунда, английский «Ньюкасл» и итальянские «Наполи» и «Ювентус».
Хусанову 20 лет, он перешел в «Ланс» в июле 2023 года из белорусского клуба «Энергетик-БГУ». Всего в составе французского клуба защитник провел 31 матч, отметившись 1 результативной передачей. В составе сборной Узбекистана он провел 18 матчей, не отметившись результативными действиями. Вместе с молодежной сборной Узбекистана среди игроков до 20 лет он стал обладателем Кубка Азии в 2023 году.
«Реал» идет на первом месте в таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка после 19 матчей. Следующий матч команда проведет в понедельник в 1/16 финала Кубка Испании против клуба «Депортива Минейра». «Ланс» после 16 туров идет на седьмом месте в таблице чемпионата Франции, набрав 24 очка. В следующем матче команда 12 января в гостях сыграет с «Гавром», за который выступает россиянин Далер Кузяев.