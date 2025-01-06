СМИ: «Реал» заинтересован в футболисте сборной Узбекистана Хусанове

Хусанову 20 лет, он перешел в «Ланс» в июле 2023 года из белорусского клуба «Энергетик-БГУ». Всего в составе французского клуба защитник провел 31 матч, отметившись 1 результативной передачей. В составе сборной Узбекистана он провел 18 матчей, не отметившись результативными действиями. Вместе с молодежной сборной Узбекистана среди игроков до 20 лет он стал обладателем Кубка Азии в 2023 году.