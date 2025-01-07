«Это матч года!» Лютый камбэк «Милана» в дерби с «Интером» за трофей

Первый тайм уже подходил к концу — казалось, что на перерыв команды уйдут без забитых мячей. Однако за четыре секунды до окончания добавленного времени «Интер» всё-таки открыл счёт. И сделал это Лаутаро. Аргентинец на одном замахе убрал сразу двух защитников (Тшау и Эрнандеса), а затем пробил в ближний угол с нерабочей левой.