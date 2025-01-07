СМИ: «Бавария» намерена продлить контракт с вратарем Нойером на один сезон

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Германский футбольный клуб «Бавария» готов приступить к переговорам по продлению контракта с вратарем и капитаном команды Мануэлем Нойером. Об этом на своей странице в Х сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, контракт будет рассчитан до конца июня 2026 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2025 года.
3 декабря Нойер получил перелом ребра в матче ⅛ финала Кубка Германии против «Байера» (0:1). Спустя месяц, 3 января, он вернулся к тренировкам с командой.
Нойеру 38 лет, в текущем сезоне он провел за «Баварию» 19 матчей во всех турнирах, 12 из которых — «на ноль». Вратарь выступает за «Баварию» с 2011 года. Вместе с командой он 11 раз стал чемпионом Германии, 5 раз — обладателем Кубка Германии и 2 раза — победителем Лиги чемпионов.