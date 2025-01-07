Президенту «Барселоны» Жоану Лапорте вынесут вотум недоверия

По данным источника, это произойдёт 7 января в офисе команды на «Камп Ноу». Процедуру инициирует бывший кандидат на пост президента каталонского клуба Жорди Фарре, который уже выдвигал вотум недоверия Жозепу Бартомеу в 2020 году.