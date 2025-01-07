Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президенту «Барселоны» Жоану Лапорте вынесут вотум недоверия

В ближайшее время президенту каталонской «Барселоны» Жоану Лапорте вынесут вотум недоверия, сообщает Sport.es.

Источник: Getty Images

По данным источника, это произойдёт 7 января в офисе команды на «Камп Ноу». Процедуру инициирует бывший кандидат на пост президента каталонского клуба Жорди Фарре, который уже выдвигал вотум недоверия Жозепу Бартомеу в 2020 году.

Ранее сообщалось, что оппозиционные группы в руководстве каталонской «Барселоны» призвали президента Жоана Лапорту и его совет директоров немедленно уйти в отставку.

Одной из главных причин такого решения является неудача с регистрацией полузащитника клуба Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора и процесс продления контракта с Nike.

Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь