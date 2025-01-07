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Рубен Аморим определился с первым трансфером в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет видеть в своей команде защитника «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеша.

Источник: Reuters

Как сообщает журналист Джейсон Бёрт в соцсетях, португальский наставник надеется, что 22-летний футболист станет первым приобретением клуба при нём. «Красные дьяволы» продолжают настаивать на трансфере зимой, однако провернуть сделку в январе будет трудно — в «ПСЖ» намерены сохранить игрока как минимум до конца сезона.

Мендеш перешёл в «ПСЖ» из лиссабонского «Спортинга» летом 2021 года за € 38 млн. В нынешнем сезоне португалец провёл за парижан 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн.

Манчестер Юнайтед
ПСЖ
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