Рубен Аморим определился с первым трансфером в «Манчестер Юнайтед»

Мендеш перешёл в «ПСЖ» из лиссабонского «Спортинга» летом 2021 года за € 38 млн. В нынешнем сезоне португалец провёл за парижан 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн.