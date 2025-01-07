Молдавский клуб предложил контракт Криштиану Роналду

Во-первых, ему не придётся привыкать к другим цветам, мы тоже играем в жёлтом и синем цветах. После завершения карьеры мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного амбассадора академии или тренера детских групп (тебе нужно где-то начинать карьеру, прежде чем ты возглавишь «МЮ» или «Реал»)! Криштиану, мы ждём тебя", — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях команды.