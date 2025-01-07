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Молдавский клуб предложил контракт Криштиану Роналду

Молдавская «Дачия» обратилась к нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду, предложив футболисту продолжить карьеру в своём составе.

Источник: Reuters

«Криштиану Роналду до сих пор не продлил контракт с “Аль-Насром” и станет свободен для предложений уже этой зимой! Мы в Академии “Дачия” считаем, что лучшим решением для продолжения его игровой карьеры является наш клуб по нескольким причинам.

Во-первых, ему не придётся привыкать к другим цветам, мы тоже играем в жёлтом и синем цветах. После завершения карьеры мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного амбассадора академии или тренера детских групп (тебе нужно где-то начинать карьеру, прежде чем ты возглавишь «МЮ» или «Реал»)! Криштиану, мы ждём тебя", — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях команды.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.