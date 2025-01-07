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Семикратный чемпион Китая по футболу «Гуанчжоу» лишился профессионального статуса

Клуб не сможет выступить в новом сезоне из-за финансовых проблем.

Источник: Reuters

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Семикратный победитель чемпионата Китая по футболу «Гуанчжоу» лишился профессионального статуса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Гуанчжоу» принял решение отказаться от участия в турнирах на профессиональном уровне из-за накопившихся долгов, клуб не смог собрать достаточно средств на продолжение существования.

«Гуанчжоу» был основан в 1954 году, с 2011 по 2017 год клуб семь раз подряд выигрывал чемпионат Китая, а в 2018 году стал серебряным призером турнира. Дважды «Гуанчжоу» выигрывал Кубок Китайской футбольной ассоциации, по два раза становился обладателем суперкубка страны и победителем азиатской Лиги чемпионов.