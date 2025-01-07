Семикратный чемпион Китая по футболу «Гуанчжоу» лишился профессионального статуса

«Гуанчжоу» был основан в 1954 году, с 2011 по 2017 год клуб семь раз подряд выигрывал чемпионат Китая, а в 2018 году стал серебряным призером турнира. Дважды «Гуанчжоу» выигрывал Кубок Китайской футбольной ассоциации, по два раза становился обладателем суперкубка страны и победителем азиатской Лиги чемпионов.