Попавшийся на допинге игрок сборной Казахстана узнал свое будущее

Сообщается что Абикен проведет в составе «Кайсара» следующий сезон. Сегодня опытный футболист отправился в Турцию на сборы с клубом из Кызылорды.
В сезоне КПЛ-2024 Айбол провел за шымкентский «Ордабасы» 25 матчей и помог команде занять четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге конференций.
Отметим, что до шымкентцев Абикен отбывал дисквалификацию за употребление допинга, а ранее выступал за алматинский «Кайрат» и павлодарский «Аксу». Является чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны.