Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попавшийся на допинге игрок сборной Казахстана узнал свое будущее

Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен собирается перейти в кызылординский «Кайсар», передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Aladop.

Источник: КФФ

Сообщается что Абикен проведет в составе «Кайсара» следующий сезон. Сегодня опытный футболист отправился в Турцию на сборы с клубом из Кызылорды.

В сезоне КПЛ-2024 Айбол провел за шымкентский «Ордабасы» 25 матчей и помог команде занять четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге конференций.

Отметим, что до шымкентцев Абикен отбывал дисквалификацию за употребление допинга, а ранее выступал за алматинский «Кайрат» и павлодарский «Аксу». Является чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны.

Кайсар
Казахстан
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь