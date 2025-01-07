«Спартак» объявил о матче с клубом КПЛ

Всего же «Астана» и «Спартак» играли друг с другом трижды, и все эти матчи прошли на сборах в ОАЭ. В 2016 году российский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0, а в 2018-м «Астана» победила (3:2). При этом, столичные вели у российского клуба — 3:0. В 2024 году «Спартак» обыграл «Астану» со счетом 4:0.