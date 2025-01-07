Топ-7 лучших трансферов 2024 года. Список без Мбаппе и Ольмо

Вокруг перехода было много сомнений: «Бавария» только что впервые за много лет не смогла взять ни одного трофея, на место опытного Тухеля назначили выскочку Компани, а в самой команде еще и огромная конкуренция на флангах атаки. Олисе правильно поступил, когда отбросил эти сомнения в сторону.