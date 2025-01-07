Русская модель бросила дисквалифицированного за допинг украинца Мудрика. До этого она встречалась с игроком РПЛ

The Daily Mail рассказало эту историю со ссылкой на медиа Game, Set & Match. Причины разрыва точно пока неизвестны: пара еще во время отношений никак не афишировала связь, однако молодые люди были подписаны друг на друга в соцсетях, а футболист комментировал фотографии девушки. Одной из причин скрытности мог быть хейт, который обрушился на Мудрика из-за слухов о романе с россиянкой. По данным источника, Виолетта теперь встречается с полузащитником «Ювентуса» и сборной США Уэстоном Маккени — они сейчас находятся на французском горнолыжном курорте Куршевель.