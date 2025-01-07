В «Кайрат»? «Астана» объявила об уходе вратаря сборной Казахстана

Заруцкий с 2021 года выступал за «Астану». В столичном клубе завоевал золото чемпионата Казахстана, дважды выходил в групповой этап Лиги конференций, а также становился победителем Суперкубка и Кубка лиги Казахстана.
«Болельщики навсегда запомнят Сашу как надежного голкипера, а партнеры по команде, как настоящего друга и отличного человека. Мы благодарим Александр за время, проведенное в клубе и желаем всего хорошего в будущем», — обратилась «Астана» к Заруцкому.
Ранее стало известно, что Заруцкий станет игроком алматинского «Кайрата».
Сообщается, что 31-летний футболист подпишет контракт с действующими чемпионами Казахстана на правах свободного агента.
Отметим, что в КПЛ Заруцкий выступал за «Шахтер», «Кызыл-Жар», «Атырау», «Иртыш» и «Кайсар». В составе сборной Казахстана он провел один матч.