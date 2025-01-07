В «Кайрат»? «Астана» объявила об уходе вратаря сборной Казахстана

«Болельщики навсегда запомнят Сашу как надежного голкипера, а партнеры по команде, как настоящего друга и отличного человека. Мы благодарим Александр за время, проведенное в клубе и желаем всего хорошего в будущем», — обратилась «Астана» к Заруцкому.