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В «Кайрат»? «Астана» объявила об уходе вратаря сборной Казахстана

Казахстанский голкипер Александр Заруцкий покинул «Астану» после четырех сезонов в клубе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

Источник: ФК "Астана"

Заруцкий с 2021 года выступал за «Астану». В столичном клубе завоевал золото чемпионата Казахстана, дважды выходил в групповой этап Лиги конференций, а также становился победителем Суперкубка и Кубка лиги Казахстана.

«Болельщики навсегда запомнят Сашу как надежного голкипера, а партнеры по команде, как настоящего друга и отличного человека. Мы благодарим Александр за время, проведенное в клубе и желаем всего хорошего в будущем», — обратилась «Астана» к Заруцкому.

Ранее стало известно, что Заруцкий станет игроком алматинского «Кайрата».

Сообщается, что 31-летний футболист подпишет контракт с действующими чемпионами Казахстана на правах свободного агента.

Отметим, что в КПЛ Заруцкий выступал за «Шахтер», «Кызыл-Жар», «Атырау», «Иртыш» и «Кайсар». В составе сборной Казахстана он провел один матч.

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