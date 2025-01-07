10 топ-тренеров, которые сейчас без работы

Сарри не дали доработать несколько месяцев, чтобы пробить три года в качестве главного в «Лацио». Были разные периоды, но уволили тренера, как это часто бывает, в кризис: четыре поражения подряд — и до свидания. Естественно, Маурицио тут же вышел на рынок, который связал его с многими командами. Сообщалось, что летом он возглавит «Милан» — один из немногих элитных клубов Италии, где Сарри ещё не работал. Но там выбрали Паулу Фонсеку (и уже заменили его на Сержиу Консейсау). Дальше появилась информация о предложении из Греции. Но тоже не сложилось. Так что итальянец пока выжидает. Однако вряд ли этот период продлится долго.