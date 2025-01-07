Клуб КПЛ принял решение по экс-вратарю «Депортиво» и сборной Украины

Коваль имеет еще год контракта с «Елимаем» и высоко оценивается тренерским штабом и руководством. По этой причине в команду не перешли вратари сборной Казахстана — Стас Покатилов и Александр Заруцкий, а также был отпущен в «Жетысу» россиянин Денис Кавлинов.