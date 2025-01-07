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Клуб КПЛ принял решение по экс-вратарю «Депортиво» и сборной Украины

Украинский голкипер Максим Коваль продолжит играть за семейский «Елимай», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Елимай"

32-летний футболист перешел в клуб летом прошлого года и сыграл в КПЛ девять матчей.

Коваль имеет еще год контракта с «Елимаем» и высоко оценивается тренерским штабом и руководством. По этой причине в команду не перешли вратари сборной Казахстана — Стас Покатилов и Александр Заруцкий, а также был отпущен в «Жетысу» россиянин Денис Кавлинов.

Коваль известен своими выступлениями в киевском «Динамо», датском «Оденсе», испанском «Депортиво», «Аль-Фатехе» (Саудовская Аравия), молдавском «Шерифе» и греческой «Каламате». За сборную Украины провел два матча и попадал в окончательную заявку национальной команды на Евро-2012.

Украина
Елимай
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