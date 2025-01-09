Пугающая проблема «Ливерпуля». Что творится с контрактами трех главных звезд?

Экс-защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон считает, что критика может склонить игрока к переезду в Мадрид. «Да, у Трента были неудачные игры с точки зрения обороны, но команда всё равно побеждала. Если он снова выиграет чемпионат, то вряд ли кто-то что-то предъявит футболисту. Александер-Арнольд получает критику за пределами Ливерпуля в связи с неудачными действиями в защите, а в “Реале” такого не будет. Трудно отказаться от предложения такого клуба, как “Реал”. Впрочем, мне кажется, что Трент выберет “Ливерпуль”, если офферы двух клубов будут равными. Руководство мерсисайдцев должно было решить вопрос гораздо раньше, например, в прошлом году. Чем дольше затягивать, тем больше других клубов захотят переманить игрока, учитывая возможность получить его бесплатно».