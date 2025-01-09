«Вест Хэм» представил нового главного тренера

Последним местом работы Поттера был лондонский «Челси», который он возглавил в сентябре 2022 года. В АПЛ лондонская команда под руководством английского специалиста одержала семь побед, семь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений. В апреле 2023 года «Челси» объявил об уходе Поттера с поста главного тренера. Также он тренировал шведский «Эстерсунд», «Суонси» и «Брайтон».