Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вест Хэм» представил нового главного тренера

«Вест Хэм» объявил о назначении Поттера главным тренером команды.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Грэм Поттер назначен на пост главного тренера «Вест Хэма», сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Соглашение с 49-летним англичанином рассчитано до лета 2027 года. В должности он сменил испанца Хулена Лопетеги, который был отправлен в отставку в среду.

«Вест Хэм» в 20 матчах набрал 23 очка и занимает 14-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Первый матч клуба под руководством Поттера состоится в пятницу — «молотобойцы» в Бирмингеме встретятся с местной «Астон Виллой» в третьем раунде Кубка Англии.

Последним местом работы Поттера был лондонский «Челси», который он возглавил в сентябре 2022 года. В АПЛ лондонская команда под руководством английского специалиста одержала семь побед, семь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений. В апреле 2023 года «Челси» объявил об уходе Поттера с поста главного тренера. Также он тренировал шведский «Эстерсунд», «Суонси» и «Брайтон».

Вест Хэм
Чемпионат Англии: таблица и календарь