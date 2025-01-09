«Вест Хэм» представил нового главного тренера

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Грэм Поттер назначен на пост главного тренера «Вест Хэма», сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Соглашение с 49-летним англичанином рассчитано до лета 2027 года. В должности он сменил испанца Хулена Лопетеги, который был отправлен в отставку в среду.
«Вест Хэм» в 20 матчах набрал 23 очка и занимает 14-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Первый матч клуба под руководством Поттера состоится в пятницу — «молотобойцы» в Бирмингеме встретятся с местной «Астон Виллой» в третьем раунде Кубка Англии.
Последним местом работы Поттера был лондонский «Челси», который он возглавил в сентябре 2022 года. В АПЛ лондонская команда под руководством английского специалиста одержала семь побед, семь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений. В апреле 2023 года «Челси» объявил об уходе Поттера с поста главного тренера. Также он тренировал шведский «Эстерсунд», «Суонси» и «Брайтон».