Умер победитель Лиги чемпионов и член Зала славы «Милана» футболист Кудичини

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Победитель футбольной Лиги чемпионов итальянский вратарь Фабио Кудичини умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
По ходу карьеры Кудичини выступал за итальянские «Удинезе» (1955−1958 гг.), «Рому» (1958−1966 гг.), «Брешию» (1966−1967 гг.) и «Милан» (1967−1972 гг.). В составе римского клуба футболист выиграл Кубок Италии (1964 год) и Кубок международных ярмарок (1961 год). Вместе с «Миланом» вратарь стал победителем чемпионата (1968 год) и Кубка Италии (1972 год), Кубка обладателей кубков (1968 год) и Межконтинентального кубка (1969 год). В сезоне-1967/68 «Милан» выиграл второй в своей истории Кубок европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов).
Кудичини не провел ни одного матча за сборную, однако несколько раз вызывался в расположение национальной команды. В частности, он был приглашен в состав сборной на отборочные матчи к чемпионату мира 1970 года. Благодаря длине рук и ног, а также вратарским способностям получил прозвище Черный паук. Такое же прозвище было у советского голкипера Льва Яшина — единственного обладателя «Золотого мяча» среди вратарей. Кудичини является членом Зала славы «Милана».