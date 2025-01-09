Умер победитель Лиги чемпионов и член Зала славы «Милана» футболист Кудичини

Кудичини не провел ни одного матча за сборную, однако несколько раз вызывался в расположение национальной команды. В частности, он был приглашен в состав сборной на отборочные матчи к чемпионату мира 1970 года. Благодаря длине рук и ног, а также вратарским способностям получил прозвище Черный паук. Такое же прозвище было у советского голкипера Льва Яшина — единственного обладателя «Золотого мяча» среди вратарей. Кудичини является членом Зала славы «Милана».