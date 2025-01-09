Record: «Бавария» активизировала интерес к Дьёкерешу, клуб может купить игрока летом

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.