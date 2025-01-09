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Record: «Бавария» активизировала интерес к Дьёкерешу, клуб может купить игрока летом

«Бавария» усилила интерес к 26-летнему центральному нападающему «Спортинга» Виктору Дьёкерешу, которого немецкий гранд может приобрести грядущим летом. Об этом сообщает Record.

Источник: Getty Images

По информации источника, мюнхенский клуб отправил скаутов с целью понаблюдать за игрой шведского футболиста. Дьёкереш произвёл на них хорошее впечатление. Кроме того, «Бавария» установила предварительные контракты с окружением нападающего.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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