TuttoJuve: «Ювентус» предложил «Манчестер Юнайтед» Дугласа Луиса в обмен на Зиркзее

Луис перешёл в туринский клуб из «Астон Виллы» минувшим летом. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.