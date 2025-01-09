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TuttoJuve: «Ювентус» предложил «Манчестер Юнайтед» Дугласа Луиса в обмен на Зиркзее

«Ювентус» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, которого знает главный тренер «Старой синьоры» Тьяго Мотта по совместной работе в «Болонье». Об этом сообщает TuttoJuve.

Источник: Getty Images

По информации источника, итальянский гранд предложил «красным дьяволам» 26-летнего опорного полузащитника Дугласа Лусиа в обмен на Зиркзее. Однако подчёркивается, что бразильский футболист также был предложен и другим клубам из чемпионата Англии.

Луис перешёл в туринский клуб из «Астон Виллы» минувшим летом. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Манчестер Юнайтед
Ювентус
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