Футболист из Европы раскрыл детали контракта с клубом КПЛ

По словам игрока, в Казахстане его будет сопровождать семья, что делает этот опыт еще более особенным: «Моя семья всегда поддерживает меня. Они будут жить со мной там — моя жена и мой двухлетний сын Лука. Он большой поклонник футбола, и я надеюсь, что он пойдет по моим стопам, а может, даже станет лучше меня».