Футболист из Европы раскрыл детали контракта с клубом КПЛ

Подписание контракта в Абу-Даби
Мудрак подтвердил, что его контракт будет подписан 9 января в Абу-Даби и что этот шаг — новое начало в его карьере. «Я без колебаний согласился работать с Андреем Мартином. Я высоко ценю его профессионализм и благодарю его за доверие ко мне», — рассказал игрок Real Media.
Поддержка семьи
По словам игрока, в Казахстане его будет сопровождать семья, что делает этот опыт еще более особенным: «Моя семья всегда поддерживает меня. Они будут жить со мной там — моя жена и мой двухлетний сын Лука. Он большой поклонник футбола, и я надеюсь, что он пойдет по моим стопам, а может, даже станет лучше меня».
Зарплата и срок контракта
Хотя Мудрак и не назвал точную сумму зарплаты, он отметил, что доволен финансовыми условиями: «Это то, чего я хотел. Мы вели переговоры, и результат нас устроил. Я подписываю контракт на два года, это было одним из моих условий».
Воссоединение с Дмитрием Челядником
В «Ордабасы» Мудрак будет играть в одной команде с молдавским вратарем Дмитрием Челядником, с которым он также выступал за «Тирасполь», «Петрокуб» и «Динамо-Авто»: «Он очень хороший вратарь и отличный человек. Я очень рад, что мы снова будем партнерами».
Борьба за основной состав
Виктор остается реалистом и понимает, что должен заслужить место в составе нового клуба: «Мое место не гарантировано, но я хорошо подготовлен и очень мотивирован. Я буду бороться за место в старте и хорошо выступать в новой команде».
Последним клубом Мудрака был молдавский «Петрокуб», за который он играл в период 2022—2024 годов. Еще на родине выступал за «Дачию», «Динамо-Авто», «Верис», «Олимпию» (Бельцы), за границей — за грузинский «Сабуртало», белорусскую «Славию-Мозырь» и армянский «Алашкерт». С 2019 года привлекается к играм за сборную Молдовы.