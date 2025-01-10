Головин снова травмировался

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российский футболист «Монако» Александр Головин из-за травмы голеностопа пропустит матч 17-го тура чемпионата Франции против «Нанта», сообщается на сайте клуба.
Встреча пройдет в пятницу и начнется в 21:00 мск. Также по медицинским показаниям игру пропустят Фоларин Балоган, Джордж Иленихена, Кристиан Мависса и Такуми Минамино.
Головину 28 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, в которых забил два мяча. В нынешнем сезоне из-за проблем с лодыжкой россиянин пропустил три игры.