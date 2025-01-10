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Головин снова травмировался

Российский футболист «Монако» Головин получил травму голеностопа.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российский футболист «Монако» Александр Головин из-за травмы голеностопа пропустит матч 17-го тура чемпионата Франции против «Нанта», сообщается на сайте клуба.

Встреча пройдет в пятницу и начнется в 21:00 мск. Также по медицинским показаниям игру пропустят Фоларин Балоган, Джордж Иленихена, Кристиан Мависса и Такуми Минамино.

Головину 28 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, в которых забил два мяча. В нынешнем сезоне из-за проблем с лодыжкой россиянин пропустил три игры.

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