Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ливерпуль» рассматривает вариант с приобретением Кварацхелии

Sky Sports: в «Ливерпуле» восхищены Кварацхелией и хотят выкупить его у "Наполи.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» рассматривает вариант с приобретением грузинского футболиста итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство клуба не находится в активном поиске вингера, но восхищается талантом футболиста.

Ранее L'Equipe сообщал, что руководство французского «Пари Сен-Жермен» возобновило переговоры по трансферу Кварацхелии. Грузина рассматривают в качестве замены французу Рандалю Коло-Муани, который в скором времени может покинуть клуб. Также на игрока претендует английский «Манчестер Юнайтед».

Ранее турецкий инсайдер Экрем Конур в соцсети Х сообщил, что «Наполи» предложит Кварацхелии контракт с зарплатой в 6 млн евро в год.

Кварацхелии 23 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне грузин забил пять голов и отдал три передачи в 19 матчах во всех турнирах за «Наполи».

Ливерпуль
Наполи
Чемпионат Англии: таблица и календарь