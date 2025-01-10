«Ливерпуль» рассматривает вариант с приобретением Кварацхелии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» рассматривает вариант с приобретением грузинского футболиста итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Sky Sports.
По информации источника, руководство клуба не находится в активном поиске вингера, но восхищается талантом футболиста.
Ранее L'Equipe сообщал, что руководство французского «Пари Сен-Жермен» возобновило переговоры по трансферу Кварацхелии. Грузина рассматривают в качестве замены французу Рандалю Коло-Муани, который в скором времени может покинуть клуб. Также на игрока претендует английский «Манчестер Юнайтед».
Ранее турецкий инсайдер Экрем Конур в соцсети Х сообщил, что «Наполи» предложит Кварацхелии контракт с зарплатой в 6 млн евро в год.
Кварацхелии 23 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне грузин забил пять голов и отдал три передачи в 19 матчах во всех турнирах за «Наполи».