Слот прокомментировал слухи насчёт интереса «Ливерпуля» к Хвиче Кварацхелии

«Единственное, что я могу сказать, так это то, что на дворе январь. Кажется, ещё после матча с “Вест Хэмом” я сказал: “Не разочаровывайте нас, соберите всех игроков, которые, по вашим словам, нам интересны, и отправьте их куда-нибудь ещё”. В 9 случаях из 10 во всей этой информации нет ни капли правды. Так что я могу сказать на это? Слухи распространяются. Но с моей стороны вы комментариев не услышите», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».