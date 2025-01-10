Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападающий «Ньюкасла» стал лучшим футболистом декабря в АПЛ

Форварда «Ньюкасла» Исака признали лучшим футболистом декабря в АПЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак признан лучшим футболистом декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на странице турнира в соцсети X.

В прошедшем месяце Исак принял участие в шести матчах, в которых забил восемь мячей. Также на награду претендовали Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах (оба — «Ливерпуль»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Дин Хёйсен («Борнмут»), Джейкоб Мёрфи («Ньюкасл»), Коул Палмер («Челси») и Энтони Робинсон («Фулхэм»).

Лучшим тренером месяца признан возглавляющий «Ноттингем Форест» португалец Нуну Эшпириту Санту. В декабре команда потерпела одно поражение от «Манчестер Сити» (0:3), после чего одержала пять побед подряд над «Манчестер Юнайтед» (3:2), «Астон Виллой» (2:1), «Брентфордом» (2:0), «Тоттенхэмом» (1:0) и «Эвертоном» (2:0).

На звание тренера месяца также претендовали Эдди Хау («Ньюкасл»), Андони Ираола («Борнмут») и Арне Слот («Ливерпуль»).

Ньюкасл Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь