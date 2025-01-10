Нападающий «Ньюкасла» стал лучшим футболистом декабря в АПЛ

В прошедшем месяце Исак принял участие в шести матчах, в которых забил восемь мячей. Также на награду претендовали Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах (оба — «Ливерпуль»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Дин Хёйсен («Борнмут»), Джейкоб Мёрфи («Ньюкасл»), Коул Палмер («Челси») и Энтони Робинсон («Фулхэм»).