Нападающий «Ньюкасла» стал лучшим футболистом декабря в АПЛ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак признан лучшим футболистом декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на странице турнира в соцсети X.
В прошедшем месяце Исак принял участие в шести матчах, в которых забил восемь мячей. Также на награду претендовали Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах (оба — «Ливерпуль»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Дин Хёйсен («Борнмут»), Джейкоб Мёрфи («Ньюкасл»), Коул Палмер («Челси») и Энтони Робинсон («Фулхэм»).
Лучшим тренером месяца признан возглавляющий «Ноттингем Форест» португалец Нуну Эшпириту Санту. В декабре команда потерпела одно поражение от «Манчестер Сити» (0:3), после чего одержала пять побед подряд над «Манчестер Юнайтед» (3:2), «Астон Виллой» (2:1), «Брентфордом» (2:0), «Тоттенхэмом» (1:0) и «Эвертоном» (2:0).
На звание тренера месяца также претендовали Эдди Хау («Ньюкасл»), Андони Ираола («Борнмут») и Арне Слот («Ливерпуль»).