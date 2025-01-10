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«Эспаньол» — о регистрации Ольмо и Виктора: эта ситуация создаёт опасный прецедент

Футбольный клуб «Эспаньол» возмутился регистрацией футболистов каталонской «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть нынешнего сезона.

Источник: БЕЛТА

«ФК “Эспаньол” хочет выразить свою обеспокоенность и озабоченность ситуацией, которая возникла в испанском футболе после резолюции, принятой и обнародованной Высшим спортивным советом по делам футболистов “Барселоны” Дани Ольмо и Пау Виктора. Решение о применении срочной обеспечительной меры временного характера до окончательного рассмотрения поданной апелляции создало очень опасный прецедент и представляет угрозу целостности соревнований, о чём заявляли ранее другие клубы, а также RFEF и Ла Лига.

«Эспаньол» сохраняет абсолютную приверженность соревнованиям, строго соблюдал правила экономического контроля и будет продолжать это делать, несмотря на напряжённость, ограничения и трудности, которые создают для него эти экономические правила«, — приводит слова заявления “Эспаньола” испанское онлайн-издание Marca.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» зарегистрировала полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть нынешнего сезона Ла Лиги.

Барселона
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