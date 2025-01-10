«Эспаньол» — о регистрации Ольмо и Виктора: эта ситуация создаёт опасный прецедент

«ФК “Эспаньол” хочет выразить свою обеспокоенность и озабоченность ситуацией, которая возникла в испанском футболе после резолюции, принятой и обнародованной Высшим спортивным советом по делам футболистов “Барселоны” Дани Ольмо и Пау Виктора. Решение о применении срочной обеспечительной меры временного характера до окончательного рассмотрения поданной апелляции создало очень опасный прецедент и представляет угрозу целостности соревнований, о чём заявляли ранее другие клубы, а также RFEF и Ла Лига.