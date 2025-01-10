Бензема: Винисиус ещё выиграет «Золотой мяч», он продолжает показывать, что он лучший

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 23 матча во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.