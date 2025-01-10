Холанда признали лучшим футболистом года в Норвегии пятый раз подряд

«Для меня это большая и приятная награда, и я очень ценю ее. Я горжусь тем, что выигрываю ее пять лет подряд. Это был хороший год, я стабильно играл и забивал мячи, так что я рад этому. Мы выиграли Английскую премьер-лигу, что было просто фантастически, и добились больших успехов с командой. Я очень горжусь этим. Рекорд по голам в сборной держался долгое время, так что это был большой вечер для меня. Это момент, на который я буду оглядываться после завершения карьеры. Теперь осталось добавить к этому рекорду как можно больше голов и сделать так, чтобы он продержался еще 100 лет», — заявил Холанд.