Холанда признали лучшим футболистом года в Норвегии пятый раз подряд

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом года в Норвегии, сообщается на сайте Норвежской футбольной ассоциации (NFF).
Форвард получил национальную награду «Золотой мяч» в пятый раз подряд. В женском футболе пятую премию за последние шесть лет получила Каролина Хансен. В 2024 году Холанд побил рекорд сборной по количеству забитых мячей, который держался 92 года. На счету 24-летнего форварда 38 голов в 39 встречах за национальную команду.
«Для меня это большая и приятная награда, и я очень ценю ее. Я горжусь тем, что выигрываю ее пять лет подряд. Это был хороший год, я стабильно играл и забивал мячи, так что я рад этому. Мы выиграли Английскую премьер-лигу, что было просто фантастически, и добились больших успехов с командой. Я очень горжусь этим. Рекорд по голам в сборной держался долгое время, так что это был большой вечер для меня. Это момент, на который я буду оглядываться после завершения карьеры. Теперь осталось добавить к этому рекорду как можно больше голов и сделать так, чтобы он продержался еще 100 лет», — заявил Холанд.
В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах «Манчестер Сити» в различных турнирах, в которых забил 21 мяч.