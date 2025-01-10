Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарян ответил на вопрос, думает ли он о переходе в топ-клуб

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян ответил на вопрос, думает ли он о переходе в топ-клуб.

Источник: Чемпионат.com

«Я не могу сейчас об этом говорить, потому что не думаю об этом. Мне нужно играть и показывать лучшую версию себя в “Реале Сосьедад”, — приводит слова Захаряна Noticias de Gipuzkoa.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян пропустил первую половину сезона-2024/2025 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

Реал Сосьедад
Чемпионат Испании: таблица и календарь