Хоукинс: «ПСЖ» не хочет платить за Хвичу Кварацхелию требуемые «Наполи» € 80 млн

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 85 млн.