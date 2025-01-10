Нуну Санту признан лучшим тренером АПЛ в декабре, его «Ноттингем» занимает третье место

«Ноттингем Форест» в декабре стартовал с поражения от «Манчестер Сити» (0:3), а затем одержал пять побед подряд. «Лесники» обыграли «Манчестер Юнайтед» (3:2), «Астон Виллу» (2:1), «Брентфорд» (2:0), «Тоттенхэм Хотспур» (1:0) и «Эвертон» (2:0).