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Sky Sport: «МЮ» усилил интерес к Коло Муани, клуб хочет подписать нападающего зимой

Интерес «Манчестер Юнайтед» к подписанию 26-летнего центрального нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани стал более конкретным.

Источник: Getty Images

Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» намерены сделать всё возможное, чтобы приобрести французского нападающего нынешней зимой. «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с арендой с правом обязательного выкупа. Английский клуб уже провёл переговоры с менеджментом Коло Муани и близок к переговорам с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Коло Муани принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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