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MD: Ла Лига подаст апелляцию в суд, чтобы приостановить регистрацию Ольмо и Виктора

Испанская Ла Лига намерена подать апелляцию в административный суд с целью приостановить действие временной регистрации полузащитника «Барселоны» Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора.

Источник: Getty Images

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, данная апелляция будет подана на решение Высшего совета по спорту Испании (CSD), который ранее разрешил каталонскому клубу зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть нынешнего сезона чемпионата Испании. Ла Лига зарегистрировала футболистов, заявив при этом, что внимательно изучить содержание вердикта CSD с целью подачи соответствующих апелляций.

Напомним, в начале января Ла Лига, как и Федерация футбола Испании, официально отказали каталонскому клубу в регистрационных действиях по Ольмо и Виктору.

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