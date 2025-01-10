MD: Ла Лига подаст апелляцию в суд, чтобы приостановить регистрацию Ольмо и Виктора

По информации источника, данная апелляция будет подана на решение Высшего совета по спорту Испании (CSD), который ранее разрешил каталонскому клубу зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть нынешнего сезона чемпионата Испании. Ла Лига зарегистрировала футболистов, заявив при этом, что внимательно изучить содержание вердикта CSD с целью подачи соответствующих апелляций.