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«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии в первом матче Поттера, уступив «Астон Вилле»

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:1.

На девятой минуте счёт открыл полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Лукас Пакета. Во втором тайме в составе «Астон Виллы» отличились полузащитники Амаду Онана и Морган Роджерс.

Это был первый матч для «Вест Хэм Юнайтед» под руководством нового главного тренера Грэма Поттера.

Ранее в 1/16 финала турнира прошли «Кардифф Сити», «Эвертон», «Фулхэм» и «Уиком Уондерерс».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Вест Хэм
Астон Вилла
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