«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

Встреча прошла в пятницу в Дортмунде и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Патрик Шик (8-я и 19-я минуты), еще один мяч на стартовой минуте игры забил Натан Телла. У хозяев отличились Джейми Гиттенс (12) и Серу Гирасси с пенальти (79).