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«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

«Байер» благодаря дублю Шика победил дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» победил на выезде дортмундскую «Боруссию» в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча прошла в пятницу в Дортмунде и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Патрик Шик (8-я и 19-я минуты), еще один мяч на стартовой минуте игры забил Натан Телла. У хозяев отличились Джейми Гиттенс (12) и Серу Гирасси с пенальти (79).

Матч начался с 15-минутным опозданием из-за пробок в Дортмунде.

«Байер» одержал шестую победу подряд и продлил свою беспроигрышную серию в Бундеслиге до 14 матчей. Команда Хаби Алонсо набрала 35 очков и отстает от лидирующей мюнхенской «Баварии» на один балл. «Боруссия» прервала пятиматчевую беспроигрышную серию (две победы, три ничьи) и остается на шестой строчке (25 очков).

Боруссия Д
2:3
Первый тайм: 1:3
Байер
Футбол, Германия, Тур 16
10.01.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park
Главные тренеры
Нури Шахин
Хаби Алонсо
Голы
Боруссия Д
Джейми Гиттенс
12′
Серу Гирасси
79′
Байер
Натан Телла
(Роберт Андрих)
1′
Патрик Шик
(Пьеро Хинкапье)
8′
Патрик Шик
(Джереми Фримпонг)
19′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
2
Ян Коуту
49
Янник Люрс
8
Феликс Нмеча
90+5′
10
Юлиан Брандт
9
Серу Гирасси
26
Юлиан Рюэрсон
89′
37
Коул Кэмпбелл
42
Альмугера Кабар
78′
7
Джованни Рейна
14
Максимилиан Байер
78′
20
Марсель Забитцер
27
Карим Адейеми
63′
16
Жюльен Дюранвиль
43
Джейми Гиттенс
78′
21
Дониэлл Мален
Байер
1
Лукас Градецки
3
Пьеро Хинкапье
4
Джонатан Та
12
Эдмонд Тапсоба
78′
23
Норди Мукьеле
8
Роберт Андрих
34
Гранит Джака
20
Алехандро Гримальдо
89′
25
Эсекиэль Паласиос
30
Джереми Фримпонг
88′
13
Артур
14
Патрик Шик
45+3′
63′
10
Флориан Вирц
19
Натан Телла
74′
11
Мартен Террье
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
8
Фолы
6
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
Байер
Чемпионат Германии: таблица и календарь