«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» победил на выезде дортмундскую «Боруссию» в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча прошла в пятницу в Дортмунде и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Патрик Шик (8-я и 19-я минуты), еще один мяч на стартовой минуте игры забил Натан Телла. У хозяев отличились Джейми Гиттенс (12) и Серу Гирасси с пенальти (79).
Матч начался с 15-минутным опозданием из-за пробок в Дортмунде.
«Байер» одержал шестую победу подряд и продлил свою беспроигрышную серию в Бундеслиге до 14 матчей. Команда Хаби Алонсо набрала 35 очков и отстает от лидирующей мюнхенской «Баварии» на один балл. «Боруссия» прервала пятиматчевую беспроигрышную серию (две победы, три ничьи) и остается на шестой строчке (25 очков).