Футболисты «Лацио» не смогли на своем поле переиграть «Комо»

Встреча прошла в пятницу в Риме на «Стадио Олимпико» и завершилась вничью со счетом 1:1. Счет на 34-й минуте открыл форвард хозяев Булайе Диа, на 58-й минуте римляне оказались в меньшинстве после удаления Лума Чауна, получившего две желтые карточки в течение минуты. В итоге Патрик Кутроне (72) принес «Комо» ничью.