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Футболисты «Лацио» не смогли на своем поле переиграть «Комо»

Футболисты «Лацио» упустили победу над «Комо» после поражения в римском дерби.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Футболисты «Лацио» не смогли на своем поле переиграть «Комо» в матче 20-го тура чемпионата Италии, который стал для «орлов» следующим после поражения от «Ромы» в римском дерби.

Встреча прошла в пятницу в Риме на «Стадио Олимпико» и завершилась вничью со счетом 1:1. Счет на 34-й минуте открыл форвард хозяев Булайе Диа, на 58-й минуте римляне оказались в меньшинстве после удаления Лума Чауна, получившего две желтые карточки в течение минуты. В итоге Патрик Кутроне (72) принес «Комо» ничью.

Матч с «Комо» пропустили капитан «Лацио» Маттиа Дзакканьи и лучший бомбардир команды Валентин Кастельянос, которые заработали в римском дерби дисквалификации.

«Лациале» одержали одну победу в пяти последних матчах Серии А и продлили свою безвыигрышную серию до трех встреч. Римская команда идет на четвертом месте в таблице чемпионата страны, набрав 36 очков. «Комо» набрал 19 очков и занимает 15-ю строчку.

Лацио
1:1
Первый тайм: 1:0
Комо
Футбол, Италия, Тур 20
10.01.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Марко Барони
Сеск Фабрегас
Голы
Лацио
Булай Диа
(Маттео Гендузи)
34′
Комо
Патрик Кутроне
(Габриэл Стрефецца)
72′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
13
Алессио Романьоли
2
Самюэль Жиго
6
Никола Ровелла
63′
7
Фисайо Деле-Баширу
8
Маттео Гендузи
19
Булай Диа
20
Лум Чауна
57′
58′
3
Лука Пеллегрини
51′
60′
30
Нуну Тавареш
29
Мануэль Лаццари
60′
77
Адам Марушич
18
Густав Исаксен
73′
23
Эльсеид Хюсай
Комо
30
Жан Бюте
2
Марк-Оливер Кемпф
28′
13
Альберто Доссена
77
Игнас ван дер Бремпт
16
Алиу Фадера
26
Янник Энгельхардт
84′
33
Лукас Да Кунья
18
Альберто Морено
69′
11
Андреа Белотти
7
Габриэл Стрефецца
85′
36
Лука Маццителли
79
Николас Пас
20′
38
Ассане Диао
63′
10
Патрик Кутроне
85′
4
Бен Лассин Коне
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
17
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
7
14
Фолы
15
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Париде Тремолада
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лацио
Комо
Чемпионат Италии: таблица и календарь