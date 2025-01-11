МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Футболисты «Лацио» не смогли на своем поле переиграть «Комо» в матче 20-го тура чемпионата Италии, который стал для «орлов» следующим после поражения от «Ромы» в римском дерби.
Встреча прошла в пятницу в Риме на «Стадио Олимпико» и завершилась вничью со счетом 1:1. Счет на 34-й минуте открыл форвард хозяев Булайе Диа, на 58-й минуте римляне оказались в меньшинстве после удаления Лума Чауна, получившего две желтые карточки в течение минуты. В итоге Патрик Кутроне (72) принес «Комо» ничью.
Матч с «Комо» пропустили капитан «Лацио» Маттиа Дзакканьи и лучший бомбардир команды Валентин Кастельянос, которые заработали в римском дерби дисквалификации.
«Лациале» одержали одну победу в пяти последних матчах Серии А и продлили свою безвыигрышную серию до трех встреч. Римская команда идет на четвертом месте в таблице чемпионата страны, набрав 36 очков. «Комо» набрал 19 очков и занимает 15-ю строчку.