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«Вест Хэм» проиграл «Астон Вилле» в первом матче Поттера

«Вест Хэм» проиграл «Астон Вилле» и вылетел из Кубка Англии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Футболисты лондонского «Вест Хэм Юнайтед» вылетели из Кубка Англии, проиграв на выезде «Астон Вилле» в первом матче под руководством нового главного тренера Грэма Поттера.

Встреча третьего раунда прошла в пятницу в Бирмингеме на «Вилла Парк» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Лукаса Пакеты (9-я минута) «Астон Вилла» ответила мячами Амаду Онана (71) и Моргана Роджерса (76).

Поттер возглавил «Вест Хэм» 9 января, сменив у руля команды испанца Хулена Лопетеги. Контракт с 49-летним англичанином рассчитан до лета 2027 года.

Кроме бирмингемцев в четвертый раунд Кубка Англии в пятницу пробился также «Уикомб Уондерерс», который переиграл дома «Портсмут» со счетом 2:0. Мячи забили Брэндон Хэнлан (17) и Сонни Брэдли (27).

Вест Хэм
Астон Вилла