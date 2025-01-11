«Вест Хэм» проиграл «Астон Вилле» в первом матче Поттера

Встреча третьего раунда прошла в пятницу в Бирмингеме на «Вилла Парк» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Лукаса Пакеты (9-я минута) «Астон Вилла» ответила мячами Амаду Онана (71) и Моргана Роджерса (76).