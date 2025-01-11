Доннарумма может покинуть «ПСЖ» и перейти в «Интер» — журналист Ди Марцио

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в соцсетях, миланский «Интер» интересуется итальянским голкипером и может начать с ним переговоры после завершения текущего сезона, если до тех пор Доннарумма так и не продлит соглашение с парижанами. Действующий контракт итальянца рассчитан до лета 2026 года.