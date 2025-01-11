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Доннарумма может покинуть «ПСЖ» и перейти в «Интер» — журналист Ди Марцио

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть французский клуб.

Источник: Getty Images

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в соцсетях, миланский «Интер» интересуется итальянским голкипером и может начать с ним переговоры после завершения текущего сезона, если до тех пор Доннарумма так и не продлит соглашение с парижанами. Действующий контракт итальянца рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, итальянский голкипер на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ» летом 2021-го, покинув «Милан». В составе парижского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов. «ПСЖ» приобрёл воспитанника академии «Краснодара» в летнее трансферное окно.

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