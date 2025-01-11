Трансфер Хвичи — спасение для «ПСЖ». И дело не в футболе

Следить за парижанами в контексте полноценного топ-клуба и так было не столь интересно. В первую очередь из-за конкуренции за золото в Лиге 1. Которой не было. Раз в несколько лет мог выстрелить условный «Монпелье» или «Лилль», но это было похоже на битву Давида с Голиафом. Когда у «ПСЖ» отрывали чемпионство, можно было испытать наслаждение — аутсайдер поставил на место зазнавшихся миллионеров. Но если бы Давид под конец пустил под ребро меч, все просто уныло вздохнули бы и разошлись по домам. Не получилось, ну и ладно.