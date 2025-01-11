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«Ливерпуль» включил в стартовый состав самого молодого игрока в истории клуба

В стартовом составе «Ливерпуля» на матч третьего раунда Кубка Англии с «Аккрингтон Стэнли» вышел 16-летний нападающий Рио Нгумоа.

Источник: Jan Kruger/Getty Images

По информации журналиста Фабрицио Романо, форвард стал самым молодым игроком основы в истории мерсисайдцев. Футболисту 16 лет и 135 дней. Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику Трею Ниони (16 лет и 243 дня).

Нгумоа перешёл в «Ливерпуль» из «Челси» в день своего 16-летия, чем вызвал недовольство в лондонском клубе. После этого скаутам мерсисайдцев запретили посещать матчи «Челси» в академии. В текущем сезоне футболист играл только за команду «Ливерпуля» до 21 года. Он провёл восемь матчей, в которых отдал две голевые передачи.

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