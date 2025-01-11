«Ливерпуль» включил в стартовый состав самого молодого игрока в истории клуба

Нгумоа перешёл в «Ливерпуль» из «Челси» в день своего 16-летия, чем вызвал недовольство в лондонском клубе. После этого скаутам мерсисайдцев запретили посещать матчи «Челси» в академии. В текущем сезоне футболист играл только за команду «Ливерпуля» до 21 года. Он провёл восемь матчей, в которых отдал две голевые передачи.