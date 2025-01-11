«Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон» в матче Кубка Англии

Встреча прошла на «Энфилде» в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голы забили Диогу Жота (29-я минута), Трент Александер-Арнольд (45), Джейден Даннс (76) и Федерико Кьеза (90), забивший свой первый гол за «Ливерпуль».