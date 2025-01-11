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«Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон» в матче Кубка Англии

«Ливерпуль» вышел в четвертый круг Кубка Англии, разгромив «Аккрингтон».

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон Стэнли» из четвертого по силе английского дивизиона и вышел в четвертый круг Кубка Англии по футболу.

Встреча прошла на «Энфилде» в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голы забили Диогу Жота (29-я минута), Трент Александер-Арнольд (45), Джейден Даннс (76) и Федерико Кьеза (90), забивший свой первый гол за «Ливерпуль».

Жеребьевка пар четвертого раунда состоится 12 января.

Другие результаты дня:

«Бирмингем» — «Линкольн» — 2:1;

«Бристоль» — «Вулверхэмптон» — 1:2;

«Мидлсбро» — «Блэкберн» — 0:1.

Ливерпуль
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