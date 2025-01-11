«Актобе» лишился Магомеда Адиева. Подробности

Ранее появилась информация о переговорах «Актобе» с экс-наставником казахстанской национальной сборной. Сам Адиев и клуб по этому поводу никаких комментариев не давали.
Напомним, что российский специалист работал ассистентом в «Нижнем Новгороде» и «Волге», возглавлял «Легион», «Чайку», «Ахмат», карагандинский «Шахтер» и сборную Казахстана.
Наибольших успехов Адиев добился со сборной Казахстана. При нем наша национальная команда выиграла группу в дивизионе C Лиги наций и всерьез претендовала на попадание на чемпионат Европы.
Адиеву принадлежит рекорд по количеству побед национальной команды в одном отборочном цикле. В отборе на Евро-2024 Казахстан под его руководством добился шести побед.