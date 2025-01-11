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«Челси» забил пять безответных мячей «Моркаму» в матче 1/32 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Челси» и «Моркам».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Китченом (Англия). «Челси» разгромил «Моркам» со счётом 5:0.

За «Челси» отличились Тосин Адарабиойо (дубль), Кристофер Нкунку, Жоау Феликс (дубль).

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.

Челси
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