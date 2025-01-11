В КПЛ будет играть чемпион Бразилии по футболу

«Его имя Кауа Алвеш, а клуб, из которого он перешел, молодежная команда ФК “Брагантино”. Достался он шымкентцам бесплатно, правда, если получится его перепродать, то латиноамериканская структура “Ред Булла” получит процент от продажи. Добавим, что бразилец играет на позиции атакующего полузащитника и в этом году стал чемпионом Бразилии (U-23)», — сообщается в телеграм-канале «Серый CARDINAL».