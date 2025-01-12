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Футболист Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Милане»

Футболист «Манчестер Сити» Уокер может продолжить карьеру в «Милане».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Кайл Уокер может продолжить карьеру в составе итальянского «Милана», сообщает The Telegraph.

В субботу главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Уокер оповестил руководство команды о намерении попробовать свои силы за пределами Англии.

«Милан» надеется подписать Уокера, после того как в четверг защитник сборной Англии попросил об уходе из «Манчестер Сити», — написал журналист The Telegraph Джеймс Дакер в соцсети Х.

Уокеру 34 года. Он играет в «Манчестер Сити» с 2017-го и провел за команду 319 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 23 передачи.

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