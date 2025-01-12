Он уже сотворил главную сенсацию АПЛ. Нуну затащит «Ноттингем Форест» в Лигу чемпионов?

Поразительно, что букмекеры и эксперты до сих пор не верят в «Форест», а большинство прогнозов опускают команду из топ-4. В АПЛ со времен «Лестера» не было настолько громких сенсаций, тройка практически всегда содержит ожидаемые названия. То ли стремление к чему-то сказочному, то ли обаяние Нуну, то ли просто красивая история вызывает желание увидеть «Ноттингем» в Лиге чемпионов. Все в его руках.