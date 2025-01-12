Sky Sport: Нападающий «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг пропустит три месяца из-за травмы

В нынешнем сезоне Фюллькруг принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.