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Sportitalia: «Наполи» за € 50 млн может купить Гарначо на замену Кварацхелии

«Наполи» рассматривает вариант с покупкой 20-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, в котором главный тренер команды Антонио Конте видит замену для 23-летнего вингера Хвичи Кварацхелии, намеревающегося перейти в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sportitalia.

Источник: Getty Images

По информации источника, неаполитанский клуб уже ведёт работу по установлению контактов с «Манчестер Юнайтед». Подчёркивается, что манкунианцы оценивают Гарначо в € 50 млн.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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