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Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим рассказал, как его мотивирует Фергюсон

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о легендарном экс-тренере «красных» Алексе Фергюсоне.

Источник: Getty Images

«Может быть, мне это понадобится в будущем, я не знаю. Речь идёт об ощущении победы. Это чувство может придать много уверенности. Если вы выигрываете что-то одно, то вы верите, что можете выиграть ещё больше. Это чувство вызывает привыкание. Вы ощущаете его снова и снова. Я знаю эту историю Фергюсона.

Думаю, он спас свою работу не за счёт выигрыша трофея, а за счёт победы над сильным соперником в предыдущем раунде. Фанаты кричали: “Ферги, уходи”, — а затем они выиграли ту встречу и прошли в финал. Я знаю это», — приводит слова Аморима Goal.com.

После 20 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре подопечные Рубена Аморима сыграют с «Саутгемптоном».

Манчестер Юнайтед