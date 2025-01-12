Жестокий вылет «Арсенала» от «МЮ»! Хаверц нарисовал пенальти, а потом подвёл команду

Спустя пять минут хозяева ещё и пенальти заработали. Правда, показалось, что Хаверц приукрасил падение, начав заваливаться раньше времени. Магуайр коснулся рукой соперника, но на повторах было весьма сложно разглядеть фол. Большой привет всем, кто не любит VAR. В этом и следующем раунде Кубка Англии у судей нет повторов, поэтому изменить решение они уже не могут. А ещё им тяжело с ходу оценить ситуации, когда футболисты толкаются чуть ли не стенка на стенку, как это было после хитрого падения Хаверца.